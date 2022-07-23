مصرع 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين في تصادم أتوبيس وميكروباص بالإسكندرية 

لقي 6 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 8 آخرين، إثر حادث تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة ميكروباص، ما ترتب عليها سقوط الأتوبيس في مصرف أمام مساكن الناصرية الجديدة بمنطقة العامرية ثان غرب محافظة الإسكندرية، وجرى رفع الأتوبيس من المصرف، ونقل المصابين إلى المستشفى وخروج آخرين في حالة جيدة.

تفاصيل حادث تصادم أتوبيس وميكروباص غرب الإسكندرية

تعود الواقعة حين تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، إخطارا بورود بلاغ بانقلاب أتوبيس نقل عام بأحد المصارف العمومية بمنطقة مساكن الناصرية الجديدة ووجود سيارة ميكروباص مهمشة في موقع الحادث.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقها سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، والذي تبين مصرع 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

إنقاذ باقي الركاب من المصرف ونقل المصابين

وبالمعاينة تبين وقوع الحادث نتيجة تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة ميكروباص خلال سيرهما بمنطقة أبو بسيسة مساكن الناصرية الجديدة، مما أدى إلى سقوط الأتوبيس في المصرف، وتسبب الحادث في مصرع 6 أشخاص ونقل 8 آخرين إلى المستشفى، فيما تم إنقاذ باقي الركاب وجرى سحب الأتوبيس من الترعة واستخراجه من المياه.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات ومعاينة مكان الحادث.