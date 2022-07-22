الطقس في الإسكندرية لمدة 5 أيام.. حرارة مرتفعة والبحر ملجأ سكانها

تشهد حالة الطقس في الإسكندرية ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة خلال ال 5 أيام القادمة الأمر الذي يتبعه توجه عدد كبير من المواطنين للهروب إلى البحر أملا في ترطيب أجسادهم في ظل الحرارة المرتفعة، وهو ما تبين خلال اليوم الجمعة من اكتمال نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية مع فترة الظهيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس في الإسكندرية

وترصد «الوطن» حالة الطقس في الإسكندرية خلال الأيام الـ5 المقبلة وفقا لتوقعات هيئات الأرصاد الجوية التي أكدت على ارتفاع درجات الحرارة ما يجعل العظمى في المدينة الساحلية تكسر 30 درجة مئوية على مدار تلك الأيام.

وتبرز درجات الحرارة في الإسكندرية غدا السبت 30 - 24 وهي ذات الدرجات التي تستمر يومي الأحد والاثنين بينما ترتفع العظمى درجة واحدة يومي الثلاثاء والأربعاء لتصل إلى 31 درجة مئوية وهو ذات الارتفاع على الدرجات الصغرى في كلا اليومين، وهو الأمر الذي يشير إلى احتمالية ارتفاع نسبة إشغال الشواطئ في كلا اليومين عما قبلهما.

حلول لمواجهة طقس الإسكندرية الحار

وتبرز عدد من الحلول لمواجهة حالة الطقس في الإسكندرية خلال تلك الأيام ذات الحرارة المرتفعة لعل أبرزها السير على طريق الكورنيش الذي تزداد فيه معدلات الهواء بالإضافة إلى النزول إلى البحر في عدد من الشواطئ المجانية والعامة بالإسكندرية بأقل الأسعار الممكنة مع تأكيد النزول خلال رفع الرايات الخضراء فقط وتجنب النزول مع رفع الرايات الصفراء فيما يمنع النزول مع رفع الرايات الحمراء.