خطوات لتفادي الزحام على شواطئ الإسكندرية.. من بينها الحجز الإلكتروني

بدء الموسم الفعلي المصيف في الإسكندرية وذلك عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة الذي ترتب عليه ازدحام شديد للغاية على شواطئ الإسكندرية منذ أمس وحتى اليوم، حيث من المتوقع استمرار حالة الازدحام الشديد على هذا المنوال حتى شهر سبتمبر المقبل مع دخول الدراسة، الأمر الذي يتبعه عدد من الإجراءات لتجنب المواطنين تلك الحالة، أبرزها حل إلكتروني وآخر بشري معتاد لمن لم يستطع التعامل مع التكنولوجيا.

ازدحام شديد على شواطئ الإسكندرية

كثافة المقبلين على الشواطئ تخطت الحد المسموح به لعدد كبير من الشواطئ أمس الأمر الذي نتج عنه غلق أبواب الشواطئ ووقوف عدد من المواطنين منتظرين دورهم في الدخول في حال خروج أحد من الداخل، وهو الأمر الذي لا يتناسب مع رغبة المواطنين بالاستمتاع بكل دقيقة في الإسكندرية، ما تبعه اتخاذ الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية إجراءات لتفادي الزحام.

خطوات تفادي ازدحام شواطئ الإسكندرية

وبرز الإجراء الأول في طلب الإدارة من المصطافين الحجز إلكترونيا عبر موقع الإدارة الرسمي: www.catr.gov.eg وفي حال عدم رغبتهم في الحجز إلكترونيا، يتم متابعته حيث به تحديث نسبة إشغال الشواطئ عليه كل ساعتين لمساعدة الرواد في التوجه للشواطئ التي تنخفض نسب إشغالها.

توجيه المصطافين للشواطئ الأقل ازدحاما

الحل الإلكتروني قد لا يجد طريقه للبعض، الأمر الذي تبعه توجيه مراقبي الإدارة المعينين على الشواطئ المزدحمة، للعديد من اأتوبيسات الرحلات القادمة إلى الإسكندرية للشواطئ الأقرب والأقل ازدحاما.