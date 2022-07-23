تنسيق الثانوية العامة 2022.. أقسام كلية التجارة جامعة الإسكندرية 

تتجه الأعين في الوقت الراهن إلى تنسيق الثانوية العامة 2022 وما يتبعها من استفسار عن أقسام ونظم الدراسة بعدد من الكليات في مختلف الجامعات، لعل أبرزها كلية التجارة جامعة الإسكندرية، تلك الكلية التي تضم عدد من الأقسام وبه نظم دراسة بـ3 لغات هم العربية والإنجليزية والفرنسية وتؤهل خريجيها لعدد من الوظائف المختلفة في سوق العمل.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أقسام كلية التجارة جامعة الإسكندرية وذلك بعدما استحدثت أقسام علمية جديدة، وأصبحت الكلية تضم الأقسام الآتية: قسم المحاسبة، إدارة الأعمال، الاقتصاد، المالية العامة، الإحصاء والرياضة والتأمين، العلوم السياسية، ونظم المعلومات والحاسبات الآلية.

نظام الدراسة في كلية التجارة جامعة الإسكندرية

وبحسب ما أعلنته كلية التجارة جامعة الإسكندرية فإنه نظام الدراسة بها تتم وفقاً لسنوات الدراسة بالنسبة لدرجة البكالوريوس فيقوم الطالب بدراسة 4 سنوات دراسية مقسمة إلى 8 فصول دراسية مدة كل فصل خمسة عشر أسبوعاً، ويكون لكل فصل دراسي امتحان خاص به على أن تكون نتيجة السنة الدراسية وحدة واحدة ويكون التخصص بالنسبة لجميع الشعب الدراسية بالكلية من السنة الثالثة.

أقسام كلية التجارة جامعة الإسكندرية

- قسم المحاسبة

- قسم المالية العامة

- قسم الإحصاء والرياضة والتأمين

- قسم الاقتصاد

- قسم إدارة الأعمال

- قسم العلوم السياسية

- قسم نظم المعلومات والحاسبات الآلية

بكالوريوس كلية التجارة جامعة الإسكندرية

وتمنح كلية التجارة جامعة الإسكندرية درجة البكالوريوس في التجارة في كل شعب التخصص التي نصت عليها لائحة الكلية، ودرجة الماجستير في التجارة، ودرجة دكتوراه الفلسفة في كافة تخصصاتها. وذلك منذ عام 1949/1950 بدأت الكلية تنشئ دبلومات للدراسات العليا بلغ عددها العشرين في التخصصات المختلفة.