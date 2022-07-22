تحذيرات من أمواج متوسطة على شواطئ غرب الإسكندرية 

أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، تحذيراتها لجميع مصطافي المدينة الساحلية وبالتحديد رواد شواطئ غرب الإسكندرية بسبب وجود أمواج متوسطة الارتفاع تؤثر على حركة المواطنين أثناء التواجد داخل المياه، ما قد يسبب حالات غرق، خاصة مع تزايد حالات الغرق خلال الآونة الأخيرة على شواطئ غرب الإسكندرية التي تصدرت نسبة الغرق.

حالة شواطئ الإسكندرية اليوم

وبحسب بيان مصايف الإسكندرية، فإن حالة شواطئ الإسكندرية اختلفت شرقا عن غربا، حيث برز الهدوء واستقرار الأمواج في شواطئ القطاع الشرقي، بينما برزت الأمواج المتوسطة على شواطئ القطاع الغربي والتي تبدأ من المكس حتى أبوتلات.

تحذيرات على شواطئ الإسكندرية

وتبع تلك التحذيرات نشر عدد من التوصيات والمحاذير المفترض معرفتها واتباعها من رواد شواطئ غرب الإسكندرية أو ما تعرف بمسمى شواطئ العجمي:

- لا تتوغل داخل مياه البحر والسباحة داخل المناطق الآمنة المحددة للسباحة والاستماع إلى تعليمات رجال الإنقاذ.

- ما زال شاطئ النخيل مغلق بقرار من النيابة العامة والسباحة به تمثل خطورة كبيرة حيث لا يوجد به منقذين.

- توخى الحيطة والحذر والتواجد بالمناطق قرب رمال الشاطئ لتجنب تيارات السحب.

- ارتداء لايف جاكت عند نزول المياه

- تجنب ركوب البدالات بشكل نهائي.

- تجنب النزول في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة والتي تم رفع الرايات الحمراء بها مثل شواطئ العجمي وشواطئ غرب المحافظة.

- الالتزام بالسباحة في المساحات الآمنة المحددة من قبل المنقذين.

- نزول البحر خلال توقيت عمل رجال الإنقاذ من السابعة صباحا حتى السابعة مساء.

- عدم استخدام العوامات كونها تسحب المصطافين مع التيار.