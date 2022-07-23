ارتفاع ضحايا حادث أتوبيس النقل العام بالإسكندرية إلى 7 وفيات

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة ميكروباص، إلى 7 أشخاص بالإضافة إلى 8 مصابين، وذلك بعدما سقط الأتوبيس في مصرف أمام مساكن الناصرية الجديدة بمنطقة العامرية ثان غرب محافظة الإسكندرية، عقب عملية الاصطدام.

وفاة إحدى حالات الإصابة

وقال مصدر بمديرية صحة الإسكندرية لـ«الوطن»، إن المستشفيات استقبلت 15 شخصا نتيجة حادث الأتوبيس، حيث وصل 6 وفيات بالإضافة إلى 8 مصابين من خلال سيارات الإسعاف، فيما وصل مصاب آخر، وذلك قبل أن تتحول إحدى الإصابات إلى حالة وفاة، ليرتفع العدد إلى 7 وفيات و8 مصابين.

حادث تصادم أتوبيس بميكروباص غرب الإسكندرية

تعود الواقعة حين تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية إخطارا بورود بلاغ بانقلاب أتوبيس نقل عام بأحد المصارف العمومية بمنطقة مساكن الناصرية الجديدة ووجود سيارة ميكروباص مهمشة في موقع الحادث.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقها سيارات الإسعاف لمكان الحادث، والذي تبين مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين، قبل أن يتوفى أحد المصابين، لترتفع الوفيات إلى 7 أشخاص.

إنقاذ باقي الركاب من المصرف ونقل المصابين

وبالمعاينة تبين وقوع الحادث نتيجة تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة ميكروباص خلال سيرهما بمنطقة أبو بسيسة مساكن الناصرية الجديدة، مما أدى إلى سقوط الأتوبيس في المصرف، وتسبب الحادث في مصرع 6 أشخاص ونقل 9 آخرين إلى المستشفى وتوفي أحدهم، فيما تم إنقاذ باقي الركاب وجرى سحب الأتوبيس من الترعة واستخراجه من المياه.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات ومعاينة مكان الحادث.