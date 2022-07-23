إصابة شابين بكسور في حادث سير بطريق الساحل الشمالي بمطروح

أصيب شابان بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث سير، منذ قليل، على طريق الساحل الشمالي.

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث أمام قرية مارينا السياحية، ونُقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

إجراء الفحوصات الطبية

واستقبلت، اليوم السبت، مستشفى العلمين التخصصي كلا من حسن عبدالعظيم محمد، 23 سنة، من القاهرة، مصاب باشتباه كسر الساق الأيمن، وعمرو جمال طه، 24 سنة، من القاهرة، مصاب باشتباه كسر في الساق اليسرى، ويجرى استكمال الفحوصات الطبية من إجراء الأشعة وعمل التحاليل اللازمة وتقديم الخدمات الطبية العاجلة من خلال الفريق الطبي بقسم الطورائ والاستقبال.

المباحث تفحص الحادث

وانتقلت مباحث الإدارة العامة للمرور وشرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي «مطروح - الإسكندرية» أمام مارينا، وجارى فحص الحادث، والتعرف على أسباب وقوعه والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير لجهات التحقيق.