6 أصوات تطرب جمهور الأوبرا احتفالا بذكرى ثورة يوليو.. بحضور وزيرة الثقافة

يبدأ بعد قليل الحفل الغنائي الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو بمسرح النافورة، الذي من المقرر أن تحضره وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم.

فيلم تسجيلي عن ثورة 23 يوليو

وتبدأ الاحتفالية بفيلم تسجيلي من إعداد أستوديو المونتاج بالأوبرا يستعرض مسيرة ثورة 23 يوليو منذ انطلاقها مرورا بمراحل الإصلاح التي تبعها، أما الفقرة الثانية تعزف الفرقة بانوراما وطنية ويشدو وليد حيدر وحسام حسني وأميرة أحمد وصابرين النجيلي ومؤمن خليل والواعدة بسملة كمال الحائزة على جائزة الدولة للمبدع الصغير وإحدى مواهب كورال أطفال الأوبرا للموسيقى العربية، بنخبة مختارة من الأعمال الوطنية لعمالقة الشعراء والملحنين والمطربين، التي واكبت أحداث الثورة.

إذاعة الحفل على قناة الحياة

ومن المقرر أن يُعرض الحفل على قناة الحياة في العاشرة مساء على الهواء مباشرة، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وعدد من قيادات الوزارة والفنانين.