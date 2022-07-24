«حياة كريمة» تكشف عن إنجازات المبادرة في الإسكندرية «أرقام وصور»

على قدم وساق وبمعدلات إنجاز فاقت كل التوقعات، يمضي العمل في مختلف قرى المبادرة الرئاسية التاريخية «حياة كريمة»، مشروع الدولة العملاق لتطوير الريف المصري، إذ شهدت مشروعات المبادرة تطورا في نسب التنفيذ بجميع القري، حيث يسابق جميع العاملين في مواقع العمل، سواء عمال أو مهندسون أو مشرفون، الزمن لإنهاء المشروعات الخدمية، وفق الجدول الزمني المحدد، بمعايير جودة عالية، وسط متابعة ميدانية مستمرة من المحافظين ومختلف المسؤولين، لتفقد سير العمل ونسب الإنجاز لتذليل أي عقبات.

حياة كريمة في الإسكندرية

تحطيم الأرقام القياسية شعار رفعته حياة كريمة، التي اعتادت على تخطي الأرقام القياسية، إذ تعد المبادرة أهم مشروعات القرن الحادي والعشرين، فهي مشروع الدولة العملاق، الذي جاء بتوجيهات رئاسية، لإنهاء معاناة القري الأشد فقرًا، وتوفير حياة كريمة لأفراد المجتمع، من خلال تطوير ورفع كفاءة الريف المصري، وتحقيق الأهداف التنموية.

نسب إنجازات حياة كريمة

أشارت مؤسسة حياة كريمة، إلى إنجاز عدد كبير من المشروعات بمحافظة الإسكندرية، في جميع القطاعات، منها مجمع الخدمات الحكومية، الذي تم الانتهاء منه بنسبة 100%، مشيرة إلى أن العمل لا يزال جاريا للانتهاء من محطة رفع مياه الشرب ومبني التأهيل الاجتماعي، موضحة نسب إنجاز أعمال المشروعات في برج العرب القديم المدرجة ضمن برنامج حياة كريمة، والتي يتم إنجازها لتحسين المعيشة بالمحافظة.

مشروعات برج العرب القديم

ـ إنهاء 100% من أعمال مبني مجمع الخدمات الحكومية.

ـ إنهاء 72% من أعمال الوحدة الصحية، ببرج العرب القديم.

ـ إنهاء 65% من أعمال مبني خدمات برج العرب.

ـ إنهاء 52% من أعمال محطة رفع مياة الشرب.

ـ إنهاء 45% من أعمال مبني التأهيل الاجتماعي.

ـ إنهاء 40% من أعمال مبني الوحدة الصحية.

مواصلة العمل في محافظات الجمهورية

أكدت مؤسسة حياة كريمة، أن العمل ما زال متواصلًا في مشروعات حياة كريمة، بمحافظات الجمهورية كافة، لاستكمال خطة البناء والتنمية الشاملة، مشيرة إلى تحقق العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات، في إطار خطة العمل التي يتمّ تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية، من أجل تغيير حياة المواطنين إلى الأفضل ورفع مستوي الخدمات في كل القطاعات.