«حياة كريمة»: ثورة 23 يوليو دعمت الشعوب العربية والأفريقية في نيل استقلالهم

هنأت مؤسسة حياة كريمة، الشعب المصري بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

حياة كريمة: ثورة يوليو خالدة في وجدان الأمة

ونشرت مؤسسة حياة كريمة عبر صفحتها الرسمية نص التهنئة الذي جاء كالتالي: «تهنئ مؤسسة حياة كريمة، الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، التي تظل ذكراها خالدة في وجدان الأمة لما حققته من إنجازات على أرض الواقع دعمًا للشعوب العربية والإفريقية لينالوا الاستقلال».

وتابعت: «وتتقدم المؤسسة بخالص التهنئة للقوات المسلحة الباسلة التي حملت لواء هذه الثورة لتحقيق آمال وطموحات شعبها، في أن يحيا حياة كريمة».

الذكرى الـ 70 لثورة 23 يوليو

وتحل اليوم الذكرى الـ 70 لثورة 23 يوليو، تلك الثورة البيضاء التي لم يُراق فيها دماء، وحولت مصر من الملكية إلى الجمهورية، كما حققت العديد من المكاسب للعمال والفلاحين.