بسملة كمال تفتتح حفل ثورة 23 يوليو بأغنيتي «أم البطل» و«حبايب مصر»

بدأت الفنانة الصاعدة بسملة كمال حفل الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو السبعين بأغنيتي «أم البطل» لشريفة فاضل و«حبايب مصر» للفنانة الراحلة عاليا التونسية والمقام حاليا بمسرح النافورة.

بسملة كمال حاصلة على جائزة الدولة للمبدع الصغير

يذكر أن بسملة كمال حاصلة على جائزة الدولة للمبدع الصغير وإحدى مواهب كورال أطفال الأوبرا للموسيقى العربية، ويحضر الحفل وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وعدد من مسؤولي دار الأوبرا المصرية.

بداية الحفل

وبدأ الحفل بعرض بفيلم تسجيلي من إعداد استوديو المونتاج بالأوبرا، يستعرض مسيرة ثورة 23 يوليو منذ انطلاقها مرورا بمراحل الإصلاح الذي تبعها.

ومن المقرر أن يغني 5 مطربين في الحفل، وهم وليد حيدر، حسام حسني، أميرة أحمد ، صابرين النجيلي، مؤمن خليل.