بسبب خلافات مصاهرة.. إصابة 5 في مشاجرة بين عائلتين بالمنيا

أصيب 5 أشخاص، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بأحد أحياء مدينة المنيا، بسبب خلافات مصاهرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المتبعة.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من مأمور قسم الشرطة، يتضمن قوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات مصاهرة، ونتج عن ذلك إصابة 5 أشخاص.

كدمات وجروح قطعية ونقل المصابين للمستشفى

انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف، وتبين وقوع المشاجرة التي بدأت بمشادة كلامية بين العائلتين، في أحد أحياء غرب مدينة المنيا، ونتج عن ذلك إصابة كل من «ع. أ.»، 26 سنة، و«أ. م.»، 51 سنة، طرف أول، و«م. م.»، 25 سنة، و«م. ب.»، 33 سنة، طرف ثاني، إضافة إلى شخص خامس تصادف مروره في مكان المشاجرة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، حيث تتراوح الإصابات ما بين كدمات وجروح قطعية وسحجات بأنحاء متفرقة من الجسم، وتم إجراء الإسعافات الأولية لجميع المصابين، وتقرر خروجهم جميعاً بعد تماثلهم للشفاء.

إجراء صلح بين الطرفين بتدخل الجيران

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات، وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها وحدة المباحث وقوع المشاجرة بسبب خلافات مصاهرة بين الطرفين، حيث وقعت بينهم مشادة كلامية وتطورت إلي مشاجرة، تم السيطرة عليها بعد تدخل رجال الأمن والأهالي، وجاري الصلح بين الطرفين، حيث أبدي كبار العائلتين رغبتهم في الصلح والتراضي، بعد تدخل عدد من أهالي المنطقة.