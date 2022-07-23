احتجاز نائبي رئيس أبوقرقاص بمستشفى المنيا العام لإصابتهما في حادث

أكد مصدر مسؤول في مديرية الصحة بمحافظة المنيا، قبل قليل، أن نائبي رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، اللذين أصيبا في حادث تصادم بين سيارتين، صباح اليوم السبت، على طريق مصر أسوان الزراعي، جنوب كمين «بني أحمد»، بالقرب من مدينة المنيا، تقرر حجزهما بمستشفى المنيا العام، وذلك لإصابتها باشتباه كسور وكدمات وارتجاج

حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي

وتلقى اللواء محمد عبدالتواب، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، يتضمن وقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام (1796 ن ف ج)، ربع نقل تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، و(2645 ي س ص)، نصف نقل، على طريق مصر أسوان الزراعي، أمام قرية «الحواصلية»، التابعة لمركز المنيا، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

نقل 3 مصابين لمستشفى المنيا العام

بانتقال سيارت الإسعاف ورجال الشرطة والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من «عماد محمود أحمد»، 48 سنة، و«محمد عادل عامر، 47 سنة، نائبي رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، بكدمات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج وتمزق وجروح بأنحاء متفرقة من الجسم، كما أصيب «منتصر دسوقي عبدالرحمن»، 37 سنة، سائق السيارة التابعة للوحدة المحلية، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن الحادث وقع بسبب رعونة سائق السيارة النقل الذي قطع الطريق فجأة أمام الربع نقل التابعة للوحدة المحلية، ونتج عن ذلك إصابة جميع ركابها، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.