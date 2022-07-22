جامعة المنيا تشارك في أول نموذج محاكاة للمجلس الوطني للتغيرات المناخية

القارة الخضراء ودور شباب الجامعات في تنمية أفريقيا، وورش عمل عن الطاقة المتجددة وإنعكاساتها علي التنمية المستدامة في مصر، والتغيرات المناخية ورؤية مصر 2050، كانت أبرز الفاعليات التي شارك فيها وفد طلابي من جامعة المنيا بمعهد إعداد القادة حول «التنمية المستدامة والطاقة المتجددة».

نموذج المحاكاة الأول للمجلس الوطني للتغيرات المناخية

وكانت جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفي عبد النبي إطلقت وفد طلابي من كليات متخصصة لحضور فعاليات أفواج معهد إعداد القادة، التي أقيمت بالمدينة الشبابية ببورسعيد تحت شعار «منارات الحياة» حيث تم إجراء نموذج المحاكاة الأول للمجلس الوطني للتغيرات المناخية وذلك تزامنا مع الخطة الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتوجهات القيادة السياسية علي المستوي الوطني والقاري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بكافة أبعادها ومنها مواجهة تغير المناخ.

طرح الرؤي السياسية في القضايا الوطنية والعالمية

وقال رئيس جامعة المنيا، إن مشاركة الفوج تأتي في إطار تفعيل دور معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطته الإستراتيحية للعمل علي تطوير الفكر الطلابي من خلال تجربة جديدة يخوضها طلاب الجامعات المصرية تساهم في بناء فكر الطلاب ورفع الوعي لديهم وطرح الرؤي السياسية المختلفة في القضايا الوطنية والعالمية المطروحة والإستفادة من الأفكار البناءة الفاعلة بالإضافة لكونها فرصة لمنح الشباب خبرات حياتية من خلال طرح الآراء والأفكار والتدريب علي إدارة المناقشات والحوار الديمقراطي.

وشملت فعاليات الفوج محاضرة عن مبادرة القارة الخضراء وورشة عمل عن الطاقة المتجددة وإنعكاساتها علي التنمية المستدامة في مصر، والأمن القومي المصري والتهديدات المتعلقة بالتغيرات المناخية، كما تم عقد نموذج المحاكاة الأول للمجلس الوطني للتغيرات المناخية الذي يحاكي اللجنة العليا والمكتب التنفيذي ومجموعة العمل الفني بمكوناته من الوزارات المعنية، ودور كل وزارة في قضية التغيرات المناخية.