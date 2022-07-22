إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة ملاكي في المنيا

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة جميعهم من محافظة قنا، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، مساء اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي

كان اللواء محمد عبد التواب مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقي إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مركز شرطة ملوي، يتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا وتحديدًا بزمام مركز ملوي.

المصابون من أسرة واحدة بمحافظة قنا

بانتقال سيارات الإسعاف، ورجال الأمن والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة مقيمين بمحافظة قنا، وأفاد التقرير الطبي عقب الكشف عليهم إصابتهم بسحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي.

وكان محور سمالوط شهد، صباح اليوم الجمعة، حادث اصطدام تروسيكل بدون لوحات معدنية بسيارة أجرة "ميكروباص" من الخلف أعلي المحور ونتج عن ذلك انقلاب التروسيكل وإصابة 6 أشخاص جميعهم من أسرة واحدة ويقيمون بقرية شوشة في غرب مركز سمالوط، وتم نقلهم إلى المستشفى النموذجي لتلقي العلاج، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.