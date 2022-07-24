حظك اليوم برج الحمل الأحد 24-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل لديه شخصية قيادية ومسيطرة، كما أنهم يتمتعون بالثقة الكبيرة بالنفس، ما يجعلهم يلهمون المحيطون بهم، وعادة ما تكون هذه الصفة في جميع المواقف التي يمرون بها حتى وإن كانت حرجة، يمتلكون هذه الصفة بشكل طبيعي، وهو ما يجعلهم ينجزون مهامّهم بنجاح تام، وتجدر الإشارة هنا إلى أنهم يصنعون الفرص لأنفسهم ولغيرهم ولا يجلسون فقط لانتظار الفرص كي تطرق أبوابهم.

كما أنهم لديهم طاقة إيجابية كبيرة يحرصون على نشرها لآخرين المحيطين بهم، ويحتفظون بحماسهم ونظرتهم التفاؤلية للحياة حتّى في الأوقات الحالكة، فهم لا يتركون المواقف الشديدة تغلبهم وتبعدهم عن العمل، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

يوم شيق يحمل إليك نجاحات حقيقية ويمدك بأفكار مثمرة تقربك من زملاء أو رؤساء العمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات ويجعلك فخورا وواثقا من نفسك وتسن قوانينك بلباقة.

عيوب برج الحمل

ومن أبرز عيوب برج الحمل أنه يحب احتكار الحديث، ولذلك فهم يميلون إلى المجادلة كثيراً مع الأشخاص المحيطون بهم.