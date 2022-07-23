حظك اليوم برج الثور السبت 23-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور يتميز بإنه لديه شخصية حساسة بشكل كبير، كما أنه شخصية صلبة وعنيدة ولا يحب الكسب المادي، ويهمه النتيجة النهائية للفعل الذي يقوم به، ولا يميل إلى المخاطرة أو المغامرة، ولكنه يحب الاستقرار ومخلص لأصدقاءه، ويفضل التريث والتدقيق وعدم التسرع في اتخاذ القرارات.

ويتميز مولود برج الثور أيضًا بأنه لديه شخصية صبورة، وبالنسبة لامرأة برج الثور فيرى الرجال أنها امرأة قوية، وتستطيع أن تنجز جميع الأشياء والمهام المسندة إليها، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشوش، واليوم كن مستعدًا لتنظيم أفكارك ونفقاتك ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات يمنحك سحرًا ويساعدك على القيام بواجباتك، فقط تأنّ في أقوالك لتحافظ على علاقاتك.

الحب عند برج الثور

يتميز مولود برج الثور بأنه صبور وحساس للغاية، ويستطيع خلق علاقات جديدة مع الأشخاص الآخرين المحيطين به.