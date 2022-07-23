حظك اليوم برج القوس السبت 23-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يميل مواليد برج القوس إلى التغيير والتجديد والتنويع، لذا فإن دخوله في علاقة حب أمر صعب الحدوث ونادرا، وكونه يصل إلى الحب الحقيقيّ فهذه تكون مهمّةً صعبة كثيرا، خاصة أنه محبوب بالسبة للمحيطين وتجد الطرف الآخر ينجذب إليه سريعا فهو دائما ما يكون في حيرة من أمره عند اتخاذ قرار الارتباط.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد اليوم السبت الموافق 23 يوليو.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

يتواجد القمر في مواجهة برجك اليوم مما يتطلب منك أن تكون حذرا وتنتبه لحقوقك وأن تحافظ على الالتزام في الأمور القانونية وستحصل على الأفضل بعد صبر طويل وجد واجتهاد، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، أن مواليد برج القوس عليهم أن يكونوا عاقلين اليوم ويركزوا في التفاصيل كما يجب عليهم أن يحاولوا ماذا يريد أو ينتظره منهم الطرف الآخر، ولا تعاند وكن متفهما لرغبات الآخر، وفق تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.