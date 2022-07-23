حظك اليوم برج الجدي السبت 23-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يميل مولود برج الجدي إلى الكتمان فهو لا يحب التحدث عن أوجاعه كثيرا ولا يحكي عن ما يدور بخاطره حتى للمقربين منه إلا بعد فترة طويلة وعند شعوره بأنه في حاجة ملحة إلى ذلك، وهو شخص عقلاني يتحمل المسؤولية كثيرا ولا يتأخر عن طلبات الآخرين ومساعدتهم مهما كلفه الأمر.

وفيما يلي تستعرض بوابة «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي السبت الموافق 23 يوليو على الصعيدين المهني والعاطفي وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

يتواجد القمر في منزل العمل الإيجابي مما يساعدك اليوم على إصلاح أمورك وشئونك العملية والمادية، كما يطالبك الفلك بضرورة إعادة تحديد أولوياتك وتحسن توظيف جهودك، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

رغم مرور مواليد برج الجدي بالعديد من الضغوط منذ فترة، إلا أن الوضع الفلكي يمنحك سحرا وجاذبية ويساعدك أن تحافظ على علاقاتك، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن».