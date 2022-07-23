حظك اليوم برج الدلو السبت 23-7-2022 عاطفيا ومهنيا

ينجح مولود برج الدلو في أن يكون شخصية قيادية تستطيع إدارة الأعمال وأن يكون مديرا كفئا، كما أنه يحق له ذلك فهو شخص ابتكاري ومبدع، ويسعى دائماً لتطوير حياته العملية ويمكن الاعتماد عليه، فهو مرن وسهل المعاملة كما أنه حازم في إدارة الأمور في نفس الوقت، ويحبه زملائه في العمل كثيرا نظرا لبشاشته وحبه المشاركة وتبادل الآراء مع الآخرين.

وفيما يلي تستعرض بوابة «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 23 يوليو، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

تمر بأحداث جيدة اليوم على المستوى المهني كما يمدك الوضع الفلكي بطاقة كبيرة وتستطيع أن تنجز عملك ومهامك التي تقع عليك بسهولة وفي وقت قصير، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

رغم مرور مواليد برج الدلو ببعض التشوش منذ فترة، إلا أن القمر يتواجد اليوم بمنزل الحب مما يساعدك على توطيد علاقتك بالأحباب وتتوافق معهم، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.