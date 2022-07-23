بعد انخفاض الكميات.. قرار من محافظ الشرقية بشأن توريد القمح

قرر محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، إغلاق كافة مواقع تخزين محصول القمح لموسم 2022، بعد تراجع كميات الأقماح الموردة، مع استمرار أعمال التوريد في عدد محدود من الشون والصوامع، منها صومعة «الحسينية، وأبوحماد»، وشونة «منيا القمح، والهجارسة، والقرين»، بالإضافة إلى مراكز تجميع القمح في كل من «الغابة، وإبراهيم حسن، وحوض الطرفا»، وكذلك استمرار التوريد إلى عدد من المطاحن بالمحافظة.

استمرار توريد القمح إلى الأماكن المخصصة

وأكد محافظ الشرقية، في تصريحات له مساء اليوم السبت، استمرار استقبال أطنان القمح التي يجري حصادها، في الصوامع والشون سالفة الذكر، من جميع أنحاء المحافظة، وناشد المحافظ المزارعين الإسراع في توريد القمح إلى الأماكن المخصصة لذلك، للحفاظ على محصول القمح من الإهدار أو التلف، وحفاظاً على الأمن الغذائي للمواطنين، باعتبار أن القمح هو المحصول الاستراتيجي الأول لمحافظة الشرقية.

إجمالي ما تم توريده من القمح حتى الآن

وأوضح محافظ الشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 12 طناً و202 كيلوجرام قمح، فيما بلغت كميات الأقماح الموردة، منذ بداية موسم التوريد، حتى يوم أمس، 629 ألفًا و801 طنًا و536 كيلوجرام قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم السبت، إلى 629 ألفًا و813 طنًا و738 كيلوجرام قمح.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 423 ألفًا و222 فداناً، تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، وأكد استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة، للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وشدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة، لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذي يتم توريده، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات توريد المحصول على مستوى المحافظة.