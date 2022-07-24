حظك اليوم برج الثور الأحد 24-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور يتميز بالكثير من الأشياء التي تجعل منه شخصية موثوقة بالنسبة للآخرين المحيطين به، تلك هي نقطة القوة الموجودة لديهم، أما بالنسبة لنقطة ضعفهم فقد تشمل حبهم الشديد للامتلاك، والعناد، على الرغم من أن هذه الصفة هي نقطة الضعف الموجودة لديهم، إلا أنه يمكن اعتبارها سمة إيجابية؛ لأنها تمكّنهم من البقاء في نفس المشاريع لسنوات طويلة، إذ أنهم يحبون الاستقرار.

ويحب مولود برج الثور أن يمد يد الصداقة لغيره، ويحرص على تكوين علاقات صداقة مع الآخرين في ين مبكر ويحرص على أن تظل تلك الصداقات معه طول العمر، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني والصعيد العاطفي وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني والفلك ينصحك بمضاعفة تركيزك في الأمور المهنية والمادية وعليك بمراجعة خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالتأني في أقوالك حفاظا على علاقاتك.

برج الثور والحب

يتميز مولود برج الثور بأنه لديه قدرة كبيرة على الصبر على شريك الحياة، ولا يحب اتخاذ القرارات المصيرية الخاصة بحياته بشكل سريع، ولكنه يتأنى في ذلك حتى يصل للقرار الصحيح.