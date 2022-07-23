بولوتيكو: مقتل أمريكيين وكندي وسويدي في شرق أوكرانيا بنيران روسية

قُتل أمريكيان وكندي ومواطن سويدي هذا الأسبوع عندما فتحت دبابة روسية النار عليهم خلال معركة استمرت لساعات على خط المواجهة في منطقة دونيتسك الشرقية، حسبما أكد قائدهما حصريًا لصحيفة «بولوتيكو» الأمريكية .

وتابع تقرير الصحيفة أن روسلان ميروشنيشنكو، قائد المقاتلين الأجانب، قال إن الأمريكيين الذين قتلوا هم لوك «سكاي ووكر» لوسيزين وبريان يونج وقال إنهما قتلا إلى جانب إميل أنطوان روي سيروا من كندا وإدوارد سيلاندر باترينياني من السويد، وقال ميروشنيتشنكو إن الرجال كانوا ضمن قوة عمليات خاصة ضمن الدفاع الإقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية، وتتمركز وحدتهم بالقرب من سيفرسك، وهي بلدة في إقليم دونيتسك الشرقي كانت هدفًا لقوة الغزو الروسية.

وأضاف ميروشنيشنكو: «تم تكليفهم بأخذ مواقع إطلاق النار الخاصة بهم وتنظيف واد حيث كانت القوات الروسية تحاول عبور النهر، وذلك وفي محاولة لإبطاء تقدم القوات الروسية ، حيث تم نشر المقاتلين الأجانب في قرية هريهورفيكا، على بعد ميلين شمال غرب سيفرسك».

القوات الروسية نصبت كمينا للمقاتلين الأجانب

واوضح ميروشنيشنكو للصحيفة: «لقد نفذو المهمة بنجاح، لكن في نهاية المهمة، نصبت لهما الدبابات الروسية كمين، وأصابت القذيفة الأولى لوك، وحاول ثلاثة رجال، مساعدة لوك ، للقيام بالإسعافات الأولية ، ونقله من هذه البقعة ثم قتلتهم القذيفة الثانية كلهم».

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية مقتل الأمريكيين لكنه لم يذكر اسمهما، وقال لصحيفة بوليتيكو: «نحن على اتصال بالعائلات ونقدم كل المساعدة القنصلية الممكنة، واحتراما للعائلات خلال هذا الوقت العصيب ، ليس لدينا أي شيء نضيفه».

القوات الروسية دمرت الدبابات والمدفعية الثقيلة لتدمير مدن وبلدات

وأضاف تقرير الصحيفة أن القوات الروسية استخدمت القوة الجوية والدبابات والمدفعية الثقيلة لتدمير مدن وبلدات بأكملها في سعيها للاستيلاء على جميع مناطق لوهانسك ودونيتسك الشرقية، والتي يشار إليها غالبًا باسم دونباس.

وتقع سيفرسك على بعد 20 ميلاً شمال مدينة باخموت وعلى طول الطريق السريع الذي يعد مفتاحًا لتحريك القوات والعتاد إلى الجبهة، تم إرسال المقاتلين الأجانب إلى المنطقة لتعزيز القوات الأوكرانية وتم استغلالهم على وجه التحديد بسبب مهاراتهم وخبراتهم ، وفقًا لتقرير الوضع الذي حصلت عليه بوليتيكو والذي وصف الهجوم