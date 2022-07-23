انفجارات في «ميكولايف» جنوبي أوكرانيا.. وعمدة المدينة: لا إصابات

دوت انفجارات قوية في «ميكولايف» الواقعة جنوبي أوكرانيا، وقال عمدة المدينة، أولكسندر سينكيفيتش، على «تليجرام»، إن في حوالي الساعة 04:30 صباحًا، سمع دوي انفجارات قوية في المدينة.

وأشار سينكيفيتش، إلى وقوع معظم الانفجارات في منطقة واحدة، وأضاف عمدة مدينة «ميكولايف»، أنه لم تقع إصابات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

لافروف: الغرب يغذي مشاعر العداء ضد روسيا

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن الغرب يحاول تحويل الجبل الأسود «مونتينيجرو» ومقدونيا الشمالية إلى أدوات في اللعبة المناهضة لـ«موسكو»، وأشار وزير الخارجية، سيرجي لافروف، في مقابلة على الموقع الإلكتروني للوزارة، إلى وجود فرق واضح بين المشاعر التي يكنها مواطني الجبل الأسود والمقدونيين تجاه روسيا، والشيء الذي تجبر «بروكسل» و«الاتحاد الأوروبي» وحلف شمال الأطلسي «الناتو» السياسيين هناك على فعله.

وأكد لافروف، أن الغرب قد غذى في السابق مشاعر معاداة الروس في هذين البلدين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

موسكو: ضمان الشحن يحافظ على الأمن الغذائي

ودعا لافروف، إلى بذل جهود لتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بنقل حبوب أوكرانيا من الموانئ وتعزيز صادرات موسكو من المواد الغذائية والأسمدة بشكل فعال، مضيفا في بيان، إن ضمان الشحن دون انقطاع يلبي أهداف الحفاظ على الأمن الغذائي، خاصة بالنسبة للدول النامية وأقل البلدان نموا.

وأمس الجمعة، وقعت روسيا وأوكرانيا، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على اتفاقية في تركيا تسمح لـ«كييف» باستئناف شحنها لـ الحبوب من «البحر الأسود» إلى الأسواق العالمية، فيما قال مسؤول كبير بالمنظمة، إن الاتفاق شمل تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ.

بلينكن: الجياع لا يستطيعون الانتظار

بدوره، رحب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بالاتفاق في مدينة «إسطنبول» التركية، مضيفا في بيان، أن الجياع حول العالم لا يستطيعون الانتظار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير البنية التحتية الأوكراني يوري فاسكوف، إن «كييف» تخطط لتصدير حوالي 3 ملايين طن أو أكثر من المنتجات الزراعية شهريًا عبر الموانئ.