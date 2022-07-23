المخرج علي عبدالخالق: أخضع لجلسات إشعاعية يوميا لعلاجي من السرطان

قال المخرج علي عبدالخالق، إنه بدأ اليوم في إجراء جلسة إشعاعية ولمدة 5 أيام، وذلك بعد إعلان إصابته بالسرطان، مؤخرا، «أنا بانتظار نتيجة تحليل العينة علشان الدكتور يحدد على أساسها نوع المرض أو السرطان، وإزاي هيتم مواجهته بالأدوية، وخلال أيام هتظهر نتيجة التحليل، وعملتها بـ30 ألف جنيه».

عبدالخالق: أجري فحوصات لتحديد نوع العلاج المناسب لحالة مرضي

وأضاف «عبدالخالق»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه يقوم حاليا بإجراء فحوصات لتحديد نوع العلاج المناسب لحالة مرض السرطان والذي أصيب به مؤخرا وأعلن عنه، «السرطان موجود في إيدي وكتفي الشمال كله، وبقى صعب الحركة وبتؤلمني».

عبدالخالق: السرطان موجود في الإيد والكتف والرئة وعضمة الحوض والفخذ اليمين

واستطرد: «السرطان موجود في الإيد والكتف والرئة وعضمة الحوض والفخذ اليمين، وده اللي أظهره المسحة الذرية للمرض، وبيتواصل معي القائم بعمل وزير الصحة والمتحدث باسم الوزارة وأنا بشكرهم جدا، وطلبوا مني كل التحاليل والأشعة وبعتهم ليهم إمبارح، وفي انتظار ما سيحدث، ولكنهم أبدوا روح طيبة جدا وواقفين معايا».

وأوضح أنه يجري حاليا الفحوصات من أجل تحديد العلاج المناسب لحالته، حيث إن مرض السرطان ينقسم لأنواع مختلفة، ومنهم من يتم علاجه بالحقن وتتكلف الحقنة منه 100 ألف جنيه، «مرض السرطان تحمله صعب ومكلف جدا، ونقابة الممثلين واقفة معايا وبيحاولوا يساعدوا، ولكن للنقابات جميعها حدود».

وتابع: «بشكر الناس جدا لأن كمية الرسائل اللي وصلت لأرقام كبيرة كلها دعوات وبيطالبوا الدولة بالوقوف معي، ومكنتش متخيل أني واصل للناس للدرجة دي».