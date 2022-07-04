«التضامن»: دعم 7 آلاف من مريضات سرطان الثدي وتغطية علاجهن الهرموني

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم دعم ما يقرب من 7 آلاف من مريضات سرطان الثدي، مشيرة إلى أنه تم تغطية علاجهن الهرموني، إلى جانب المساهمة في دعم الكشف المبكر للمتقدمات في قوائم الانتظار.

وأضافت وزارة التضامن، في تقرير صادر عنها، أنه يتم العمل على تكافؤ الفرص الصحية، وخاصة للأمهات الحوامل والمرضعات من الفئات الأولى بالرعاية، من خلال برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال، مشيرة إلى أن عدد المستفيدات وصل إلى 41 ألف من الأمهات الحوامل وكذلك المرضعات، بتكلفة تصل إلى 57 مليون جنيه سنويًا.

ولفتت إلى أنه يشترط للاستفادة من برنامج «الألف يوم الأولى»، أن يكون لدى الأسرة المستفيدة طفلان بحد أقصى، كما يشترط المتابعة الصحية للأطفال المستفيدة تحت سن 6 سنوات، والعمل على الانتهاء من إجراءات التطعيمات للأطفال المستفيدة، وكذلك الرعاية الصحية الإنجابية للأمهات.

صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية

وأوضحت وزارة التضامن، أنه يتم صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية للمستفيدات من برنامج الألف يوم الأولى بقيمة 120 جنيه شهريًا، بشرط الالتزام بشروط الرعاية الصحية وتطعيمات الأطفال.

75% من مستفيدي تكافل وكرامة إناث

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن نسبة الإناث المسجلة بأسمائهم بطاقات تكافل وكرامة الصادرة 75%، مقابل 25% نسبة الذكور المستفيدة من البرنامج، لافتة إلى أن عدد الأطفال مستفيدي تكافل وكرامة في الفئة العمرية تحت 18 سنة يصل إلى 5,4 مليون طفل بنسبة 42% من إجمالي عدد أفراد الأسر، مؤكدة أنه يتم تقديم دعم نقدي شهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، ليستهدف الدعم المقدم للأيتام 431 ألف يتيمة ويتيم بتكلفة مليار و340 مليون جنيه مصري.