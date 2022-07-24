حوادث سوهاج في 24 ساعة: إصابة 4 بتسمم وتجديد حبس عصابة السكة الحديد

شهدت محافظة سوهاج، اليوم، حوادث متفرقة في أماكن مختلفة، تنوعت بين إصابة 4 أشخاص بتسمم، وتجديد حبس عصابة السكة الحديد.

إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة

جاءات الواقعة الأولى عندما شهد طريق سوهاج ـ جرجا الزراعي، حادث تصادم بين سيارة ملاكي، وسيارة ربع نقل، ما نتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم

وجاءات الواقعة الثانية عندما شهد مركز المراغة شمال سوهاج إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي إثر تناولهم طعام منزلي فاسد، وتم حجز المصابين الأربعة بقسم استقبال الباطنة بالمستشفى العام، وتم وضعهم تحت الرعاية الطبية والحالة العامة لهم مستقرة.

تفاصيل تجديد حبس عصابة السكة الحديد في سوهاج

وجاءت الواقعة الثالثة عندما أمرت النيابة العامة حبس 4 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لتكوينهم تشكيلاً عصابيًا تخصص في سرقة مهمات السكك الحديدية، بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تحرير 562 مخالفة في سوهاج

وفي سياق اخر شنت الأجهزة الرقابية في مديرية التموين بسوهاج، حملات مكبرة لضبط الأسواق ومتابعة المخالفات التموينية، أسفرت عن تحرير 562 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز والمطاحن والأسواق خلال أسبوع.

وأوضح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة تموين سوهاج، أنه تم ضبط 486 مخالفة تموينية للمخابز والمطاحن، تنوعت ما بين نقص وزن ومواصفات وتجميع وتوقف وتصرف وعدم انتظام سجلات، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم نظافة، وغلق المخبز، وعدم حمل شهادة صحية، وامتناع عن البيع، وتجميع دقيق.

ضبط 76 مخالفة بالمرور على الأسواق

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه تم ضبط 76 مخالفة بالمرور على الأسواق، تنوعت ما بين لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومحلات بدون ترخيص، ومواد بترولية، وسلع مجهولة المصدر، وانتهاء صلاحية وغش تجاري، وعدم إعلان عن الأسعار، وبيع بأعلى من السعر المحدد، بالإضافة إلى مخالفتين في مجال المواد البترولية.