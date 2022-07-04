حوادث سوهاج خلال 24 ساعة: مصرع شخصين وضبط مستريح جديد ومسجل خطر

شهدت محافظة سوهاج خلال 24 ساعة مصرع شخصين أحدهما بحادث تصادم والآخر غرقا فضلا عن ضبط مستريح المستلزمات الطبية بمركز أخميم، وضبط نسجل خطر وبحوذته كمية من المواد المخدرة للتجارة بها.

ضبط مسجل خطر وبحوذته مواد مخدرة لبيعها

ورد لمركز سوهاج محضراً من الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات «منطقة وسط الصعيد» معلومات بقيام المدعو «حسام» مسجل خطر بالاتجار بالمواد المخدرة وقد تم ضبطه عقب استصدار إذن النيابة العامة، وتم ضبط المتهم بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من مخدر الآيس تزن حوالي 150 جراما وطبنجة صوت ومبلغ مالي و أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

ضبط مستريح المستلزمات الطبية بأخميم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد» من ضبط «أحمد م ا ا» والمطلوب للتنفيذ عليه في عدد 6 قضايا تبديد، وذلك لقيامه بالنصب على 6 أشخاص والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 1.400.000 مليون وأربعمائة ألف جنيه لتوظيفها فـي مجال تجارة المستلزمات الطبية من خلال شركة خاصة به والكائنه دائرة مركز أخميم مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

مصرع سائق سيارة ملاكي بالمنشأة عقب انقلابها

انقلاب سيارة ومتوفى بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز المنشأة عندما اختلت عجلة القيادة بيد سائق سيارة ملاكي ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام.

مصرع طالب غرقا بالمنشأة

لقي طالب 15عاما مصرعه غرقا بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، وأفادت والدته بأنه أثناء قيام نجلها المذكور بالاستحمام بالترعة ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفت الشبهه الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.