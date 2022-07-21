غرق 20 طفلا في حوادث متفرقة بينهم 12 من سوهاج

شهدت الأيام الماضية غرق عدد من الأطفال تجاوز العشرين طفلًا بين محافظات سوهاج ذات النصيب الأكبر بغرق 12 طفلًا خلال 24 ساعة فقط، بينما لقى 8 أطفال آخرين مصرعهم ما بين المنوفية وبورسعيد والجيزة والسويس خلال 48 ساعة.

مصرع داخل حمام السباحة

وشهدت محافظة السويس غرق أحد الأطفال يدعى «سلطان»، عمره خمس سنوات داخل حمام السباحة بأحد فنادق مدينة العين السخنة الساحلية، وذلك أثناء لهوه مع والدته بجانب حمام السباحة، ليسقط الطفل داخل حمام السباحة، على عمق مترين، ثم تفشل محاولات إنقاذه، ويجري انتشال جثمانة بواسطة العاملين بالفندق جثة هامدة.

غرق طفلين بالجيزة

وفي محافظة الجيزة، غرق طفل عمره عشر سنوات داخل نهر النيل، وذلك عندما سقط الطفل داخل المياه أثناء لهوه بجانب نهر النيل بمركز أطفيح، وتمكن الأهالي من انتشال جثمانه كما غرق طفل آخر بمدينة البدرشين يبلغ من العمر 12 عامًا داخل ترعة فرعية بالمركز وتم انتشال جثمانه.

غرق طفل ووالده بأسيوط

وفي محافظة أسيوط غرق طفل عمره 13 عامًا يدعى «محمد» داخل ترعة الإبراهيمية، التى سقط بها أثناء لهوه بجانب الترعة بمقر إقامته بقرية الطوابية، وفور اكتشاف سقوطه أسرع والده «محمود» لإنقاذه ليلقى الأب ونجله مصرعهما معًا غرقًا، وتمكن الأهالي من انتشال جثامينهم.

غرق طفلين بالمنوفية

وبمحافظة المنوفية غرق طفلين بترعة «بجيرم» بمركز قويسنا وذلك أثناء سباحتهما بالترعة حيث جرفتهما المياه، وتم انتشال جثتيهما بمعرفة الأهالي

كما غرق طفل بقرية الدروة بمركز أشمون بمحافظة المنوفية عندما سقط الطفل، الذي يبلغ من العمر خمس سنوات داخل ترعة الدروة وتم انتشال جثمانه.

غرق طفل في بورسعيد

كما لقى الطفل «عبدالله» بمحافظة بورسعيد مصرعه غرقًا أثناء السباحة بالبحر الأبيض المتوسط عقب تجاهل صافرات الإنذار حيث إبتعد كثيرا بالسباحة.

غرق 12 طفلا بسوهاج خلال 24 ساعة

وقد كان لمحافظة سوهاج النصيب الأوفر بغرق الأطفال، حيث شهدت المحافظة غرق 12 طفلا، إذ غرق ثلاثة أطفال من عائلة واحدة بينهم شقيقن أحدهما عامين والآخر 4 أعوام ونجلة عمهما ذات تسع سنوات، بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج حيث سقط أحد الأشقاء لتصارع نجلة عمه وشقيقة لإنقاذه ليلقى الثلاثة مصرعهم.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثثهم، وبمركز طما غرق نجلي عمومة أحدهما 16 عامًا والآخر 14 عامًا أثناء السباحة داخل نهر النيل، كما غرق طفلين آخرين داخل نهر النيل بمركز طما بحافظة سوهاج أحدهما عمره 15 عامًا والآخر عمره 12 عامًا أحدهما كان يتنزه على كوبري طما وسقط بالماء والآخر كان يسبح بالنهار، ولكنه لم يتسطع مجابهة المياه، كما غرق طفل عمره 5 سنوات يدعى «صالح» داخل إحدى ترع مركز طما بمحافظة سوهاج أثناء لهوه بالأرض الزراعية رفقة والده.

كما شهد مركز دار السلام مصرع طفلة عمرها عامين انزلقت قدماها داخل إحدى الترع الفرعية بالمحافظة.