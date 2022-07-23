الأمم المتحدة: 3.7 مليون لاجئ أوكراني حصلوا على الحماية المؤقتة بالاتحاد الأوروبي

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 3.7 مليون أوكراني قد سجلوا أنفسهم في الحماية المؤقتة أو برامج حماية وطنية مماثلة في أوروبا وحصلوا على وضع الحماية المؤقتة في الاتحاد الأوروبي .

بالإضافة إلى ذلك ، أشارت المنظمة إلى أن هناك الآن ما يقرب من ستة ملايين لاجئ أوكراني في جميع أنحاء أوروبا منذ بدء الحرب في فبراير.

6 ملايين لاجئ أوكراني في جميع أنحاء أوروبا

وإجمالاً، أجبر ما يقرب من ثلث الأوكرانيين على ترك منازلهم منذ الغزو الروسي، ما يجعل الصراع «أكبر أزمة نزوح بشرية في العالم اليوم» وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.