الأمم المتحدة: 3.7 مليون لاجئ أوكراني حصلوا على الحماية المؤقتة بالاتحاد الأوروبي
6 ملايين لاجئ أوكراني في جميع أنحاء أوروبا
كتب:
سحر المكاوى
11:52 م | السبت 23 يوليو 2022
حرب روسيا وأوكرانيا
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 3.7 مليون أوكراني قد سجلوا أنفسهم في الحماية المؤقتة أو برامج حماية وطنية مماثلة في أوروبا وحصلوا على وضع الحماية المؤقتة في الاتحاد الأوروبي .
بالإضافة إلى ذلك ، أشارت المنظمة إلى أن هناك الآن ما يقرب من ستة ملايين لاجئ أوكراني في جميع أنحاء أوروبا منذ بدء الحرب في فبراير.
6 ملايين لاجئ أوكراني في جميع أنحاء أوروبا
وإجمالاً، أجبر ما يقرب من ثلث الأوكرانيين على ترك منازلهم منذ الغزو الروسي، ما يجعل الصراع «أكبر أزمة نزوح بشرية في العالم اليوم» وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.
وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.