مخرجة «للي»: «حاولت أكرم تاريخ الكينج.. ومنير قالي أنا مؤمن بالمواهب الشابة»

قالت المخرجة مريم الباجوري، إنها فوجئت بطلبها إخراج أغنية الفنان محمد منير الجديدة لِلّي، والتي ألفها الفنان الكوميدي أكرم حسني، «حاولت أكرم تاريخ منير في بداية الأغنية، وعملنا إسقاط كبير من أغاني منير القديمة في بداية الفيديو، وعملنا متحف للفنان محمد منير».

الباجوري: تربيت ومنذ صغري على أغاني الكينج محمد منير

وأضافت «الباجوري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنها قد تربت ومنذ صغرها على أغاني الكينج محمد منير، وسعت إلى إظهار تاريخ الفنان الكبير والمشرف خلال مدة عرض الفيديو.

الباجوري: المنايرة كتير جدا.. فيه ناس مش شبهه ولكنهم نسخة منه

واستطردت: «المنايرة كتير جدا، وفيه ناس مش شبهه ولكنهم نسخة منه، ولو دخلت أوضهم وبيوتهم هنلاقي محمد منير في كل حتة من منازلهم، وجالي رسائل كتير لإخراجي الكليب من الوطن العربي ودول العالم، وأنا شابة صغيرة وكانت مسؤولية كبيرة، الكينج قالي أنا مؤمن بالمواهب الشابة.. عارف أنك هتطلعي حاجة جديدة ومتدخلش».

وأوضحت أن الفنان محمد منير وبعد مشاهدته للفيديو أشاد بالإسقاطات على أغانيه والاستعانة بجمهوره الكبير والعريض على مستوى الجمهورية، «كان هدف أكرم حسني أن اسمه يتحط جنب محمد منير، وكان هدفه أن الكينج يكون مبسوط، وعملنا العمل ده بحب».

وتابعت: «منير الحمد لله بصحة كويسة، وفراق أعز حد عليه كان حاجة صعبة وده سبب ظهوره حزين في أحد حفلات الساحل الشمالي، وهو مبسوط جدا بالكليب وبردود الأفعال».