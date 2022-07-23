كلمات أغنية للي محمد منير.. ما بين اتهامات السرقة وتوارد الأفكار

يبحث الجمهور عبر محركات البحث على الإنترنت عن كلمات أغنية للي للفنان محمد منير، حيث حققت الأغنية انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد ساعات من طرحها على «يوتيوب»، وتصدرت المركز الثاني على قائمة الـ«تريند» بموقع الفيديوهات الشهير، خاصة بعد الاتهامات التي طاردت الفنان أكرم حسني بسرقة كلمات ولحن الأغنية بعد النجاح الذي حقتته.

كلمات أغنية للي للفنان محمد منير من تأليف أكرم حسني، الذي تولى تلحينها أيضًا، ورد على الاتهامات بسرقة اللحن، قائلًا إنه تيمة فلكولورية من الصعيد تأثر بها عدد كبير من الفنانين في أعمالهم الغنائية من بينهم حمادة هلال ومحمد الشرنوبي، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية.

اتهامات بسرقة كلمات أغنية للي للكينج محمد منير

وقال الشاعر عادل صابر عن اتهامات السرقة لكلمات أغنية للي للفنان محمد منير، التي أطلقها، إنه سيقاضي أكرم حسني بسبب توارد أجزاء من كلمات الأغنية مع شطر من موال رباعي للشاعر، وهو ما نفاه تماما «حسني»، قائلًا: «سارق الأغنية كلمة كبيرة ومؤذية تعكر صفو النجاح»، مؤكدا أن الأمر مجرد «توارد أفكار».

كلمات أغنية للي لـ محمد منير

سألته هل داء الولع كان الجواب صده

ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدوا

ومشيت أوشوش في الودع ولا جاني ليه رده

اللي فتح باب الوجع واجب عليه رده

بعيونه بضرب ميت مثل أول ما بيطلوا

دوقته من طعم الغزل دوقّني من ذله

وبحبه أنا مهما حصل طب مين بقي يقوله

ماهو لو حبيبك كان عسل متخلصوش كله

كانت نار تقيد من لمس إيد من حضن من ضمه

وإن راح بعيد النار تزيد وأصرخ وأقول يامه

الروح تروح وأنين ونوح ومافوقش غير لما

يرجع أوام ده عليه قوام حواليه بنترمي