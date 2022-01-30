الملحن فارس فهمي يوجه رسالة لـ«الكينج» محمد منير: عاوز أتعاون معاك

نشر الملحن فارس فهمي مقطعا من أغنية جديدة تحت اسم «أصعب شي»، مناشدا «الكينج» محمد منير، بالتعاون معه وغنائها، متحديا جميع الملحنين الذين عمل معهم منير بالأعوام الماضية، وفقا لتصريحاته الخاصة لـ «الوطن».

الملحن فارس فهمي يوجه رسالة لـ الكينج: أستطيع تقديم اللون الخاص بك بتميز

وكشف الملحن فارس فهمي، أنه يريد التعاون مع الكينج محمد منير، ويستطيع أن يقدم له اللون الخاص به بتميز، موضحا أنه من أجل مناشدته نشر مقطعا من أغنية «أصعب شي»، من ألحانه وغنائه، وكلمات محمود السيد، ليثبت لـ منير أنه قادر على تلحين أغانيه بالذوق الذي يناسبه.

وتابع فارس فهمي، قائلا: «أنا بوجه رسالة للفنان محمد منير، وبقوله عاوز أشتغل معاك وقادر أرجعك لزمان ألحان أحمد منيب.. وأقوم بلون أغاني يا حلوة يا سمرا».

وأوضح الملحن فارس فهمي، أنه ملحن أغنية العودة لمحمد منير والشاعري بالتعاون مع الكاتب رضا المصري، تحت اسم «مين يستاهلك»، بينما التواصل كان مع الشاعري، وسعيدا بذلك أنه يلحن أغنية عودة تجمع نجمين كبيرين مثل هذين النجمين.

وأضاف أنه كان يتمنى التواصل مع الكينج محمد منير أيضا، وأن يقدم أغنية له، وأكد أنه قدم هذه الأغنية كنوع من أنواع النداء الفني للتعاون معه، معلقا: «وأتحدى أي ملحن آخر يمكنه مجابهتي بما يليق بأعمال الكينج».

وبجانب التلحين يقوم الملحن فارس فهمي، بـ إعادة توزيع أغاني المشاهير، وتقليد أصوات النجوم، وأبرزهم إيهاب توفيق.

وكان أول عمل فني للملحن فارس فهمي، هو التعاون مع الفنان أحمد شيبة، لتلحين تتر مسلسل «نسر الصعيد»، بأغنية «يعلم ربنا»، من كلمات صديقه رضا المصري، ومن ثم قام بتلحين عدد من الأغاني، ولكنه يتمنى العمل مع ثلاثة مشاهير بالفترة المقبلة أبرزهم «الكينج محمد منير والهضبة عمرو دياب، والفنانة شيرين».