مخرجة كليب «للي»: كان فيه 50 واحد شبه محمد منير أخذنا منهم 8 فقط

أعربت مريم الباجوري مخرجة كليب أغنية «للي» للفنان محمد منير، عن سعادتها بردود الأفعال حول الكليب الجديد، لافتة إلى أن فكرة الكليب لها قصة عجيبة منذ تواصل أكرم حسني وعبير الجارحي وأحمد البسيري مدير التصوير معها، والذي اقترح فكرة الكليب قائلًا: «فيه ناس كتير بتحب منير وبتقلده وشبهه وليه منعملش حاجة مرتبطة بالناس دي».

وأوضحت «الباجوري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الأفكار جاءت لها بعد ذلك، وأنها قررت تقديم كليب يعبر عن الحالة النوبية بألوانها الزاهية ورقصاتها غير المبتذلة والمرتبطة بنا.

قرروا وضع إسقاطات على تاريخ منير

وأشارت إلى أنها والفنان أكرم حسني قرروا وضع إسقاطات في الكليب على كل تاريخ الفنان محمد منير، مؤكدة أن 8 من أشباه منير شاركوا في الكليب، لافتة إلى أنهم في الحقيقية كانوا أكثر من 50 شخصًا يشبهون منير، ولكنهم لم يستطيعوا جمعهم، معقبة: «فيه ناس مسمين نفسهم منايرة وبيتكلموا زيه وفيهم روحه وكل حلمهم أنهم يشوفوا منير، واحنا مكناش محتاجين غير إن إحنا نحفظهم الأغنية ونسيبهم يغنوا».

وأكدت أن محمد منير كانت متحمس لفكرة الكليب، وكان متحمس لوجودهم، وأنه كان سعيد بأن الأغنية بالروح النوبية في عام 2022، علاوة على سعادته بوجود متحف مصغر في الكليب.