محمد عادل إمام يحتفل بنجاح فيلم عمهم وتصدره الإيرادات في السعودية

احتفل الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بنجاح عرض فيلمه «عمهم» في السعودية والذي حقق أعلى إيرادات.

ونشر محمد عادل إمام البوستر الدعائي للفيلم وعلق قائلا: «الحمد لله عمهم أعلى إيراد يومي في افتتاح فيلم عربي في السعودية».

كما احتفل «إمام»، منذ أيام، بتصدر الفيلم التريند في 3 دول عربية وهي مصر والسعودية والإمارات.

فيلم عمهم

فيلم «عمهم»، بطولة محمد إمام، سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وأيتن عامر، من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي.

وعرض فيلم «عمهم» يوم 7 يوليو في مصر بجميع دور العرض، وحقق إيرادات عالية منذ بداية موسم عيد الأضحى كما انطلق عرضه يوم 21 يوليو في عدد من الدول العربية وهي السعودية، والكويت، والإمارات، والبحرين، وقطر، وعمان، والعراق، والأردن، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، والسودان، وتونس، والجزائر، والمغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وساحل العاج، ومالي، وبنين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، والجابون، وغينيا كوناكري، ومدغشقر، والنيجر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو، والسنغال، وجيبوتي، وتشاد، وتوجو، و23 يوليو في المملكة المتحدة البريطانية، وفرنسا.