«الصحة العالمية»: 16% زيادة في إصابات كورونا بمصر خلال آخر 5 أسابيع

قالت الدكتورة شيرين النصيري، المسؤولة الطبية بوحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك سلالات كثيرة منتشرة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، إذ ذكرت أن متحور أوميكرون هو الأكثر انتشارًا في العالم: «فيه سلالات فرعية من أوميكرون متعددة ومنتشرة في أماكن عديدة، ولكن حتى الآن شدتها ليست قوية، وقدرة الجهاز المناعي على مكافحتها والتحصين والتطعيمات لا تزال فعالة ضد كل السلالات التي تم رصدها».

أوميكرون سريع الانتشار أكثر من المتحورات الأخرى

وأضافت «النصيري»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن كلمة شديد العدوى تُعني سرعة الانتشار، وأوميكرون سريع الانتشار أكثر من المتحورات الأخرى، وهناك أنماط فرعية من أوميكرون أسرع في الانتشار: «الحقيقة أن الحالات بدأت تزيد في آخر 5 أسابيع بمصر بنسبة 16%، والحالات التي تتطلب دخول المستشفى أو العناية المركزة أو الوفيات في الحد الأدنى للأرقام التي تم تسجلها منذ بدء الجائحة لأسباب متعددة ومنها التراخي في إجراءات الوقاية».

نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا 60%

وأشارت المسؤولة الطبية بوحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية إلى أنه «ليس هناك أحد يلتزم بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، ولذلك ظهرت سلالات فرعية وأميكرون بالفعل سريع الانتشار، ونسبة التحصين تحتاج إلى زيادة؛ ففي مصر نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا 60%، و30% حصلوا على الجرعة الثانية، و13% أخذوا الجرعة التعزيزية، رغم أن التطعيم مر عليه 6 أشهر وبالتالي تقل المناعة».