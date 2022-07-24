البحث عن قتلة «مسنين» وسط أرض زراعية في الهرم

يكثف ضباط قسم شرطة الهرم، التحريات للتوصل لهوية المتهمين بقتل شخصين عثر عليهما مقتولين في أرض زراعية بالهرم، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثتين بعد تشريحهما.

ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بـ مقتل شخصين والعثور عليهما وسط أرض زراعية في الهرم، فتوجهت قوة أمنية بإشراف العقيد محمد الصغير مفتش مباحث قسم الهرم إلى مسرح الجريمة، وعثر على شخصين مسنين مقتولين، تم تحديد هويتهما.

ناظرت النيابة العامة الجثتين، وقررت النيابة التصريح بدفنهما بعد الانتهاء من التشريح، وتم تشكيل فريق بحث للتوصل لهوية الجناة، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وامرت النيابة بسرعة ضبط مرتكب الجريمة.

تفاصيل غرق عبد الله في حمام سباحة بالمعصرة

وفي سياق آخر، شهد أحد مراكز الشباب بمنطقة المعصرة جنوب القاهرة، واقعة مأساوية بعدما تعرض أحد الشباب لـ الغرق بحمام السباحة الخاص بالنادي، بعد 22 يومًا من تشغيله، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، فيما ألقت مباحث قسم شرطة المعصرة القبض على مسؤول النادي الرياضي بعد هذه الواقعة.

القبض على مسؤول النادي

تفاصيل الواقعة المؤلمة، بدأت بورود بلاغ لقسم شرطة المعصرة، من مسؤول أحد الأندية بدائرة القسم، مفاده تعرض الشاب عبد الله سيد توفيق، يبلغ من العمر 17 عامًا، للغرق أثناء السباحة بحمام السباحة الخاص بالنادي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وأمكن انتشال جثمان الضحية، وتمكنت قوات الأمن من القبض على مسؤول النادي، للتحقيق معه بشأن الواقعة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات الآن داخل مقر محكمة حلوان الجزئية، ولم يصدر أي قرار من قبل جهات التحقيق بشأن هذه الواقعة حتى الآن.