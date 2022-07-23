انتشال جثة شاب غرق في فرع النيل بالمنوفية بعد 24 ساعة

تمكن رجال الإنقاذ النهري في محافظة المنوفية، قبل قليل، من انتشال جثة الشاب «محمد رضا»، الطالب في كلية الحقوق، الذي لقى مصرعه غرقاً في فرع النيل النار بقرية «كفر الفرعونية»، بدائرة مركز أشمون، في ثاني أيام البحث عن الجثة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق بالعثور على الجثة.

انتشال جثة طالب أشمون الغارق في فرع النيل

وأكد مصدر أمني، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم السبت، أنه تم العثور على جثة الطالب الغارق في فرع النيل بمركز أشمون، بعد البحث عن الجثة في اتجاهات مختلفة، مشيراً إلى أنه يجري الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، والحصول على تصريح الدفن لتشييع الجثمان.

وتحدث «رضا شلبي»، والد الطالب الغريق، في تصريحات لـ«الوطن»، في وقت سابق اليوم السبت، مؤكداً أن ابنه لقى مصرعه غرقاً أثناء نزوله للمياه للاستحمام، هرباً من ارتفاع درجة الحرارة، وتابع بقوله: «نفسي ابني يخرج علشان أحضنه وأدفنه، وعلشان قلوبنا تبرد»، مؤكداً ان القرية بالكامل حزينه على وفاة ابنه غريقاً.

إخطار أمني بغرق شاب في نهر النيل بأشمون

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أشمون، مساء أمس الجمعة، يفيد بغرق طالب في فرع النيل المار بدائرة مركز أشمون أثناء الاستحمام، وانتقلت قوة من الإنقاذ النهري للبحث عن الجثة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.