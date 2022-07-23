تجديد حبس شاب ووالده بتهمة قتل جارهما في مشاجرة بالشرقية

قررت الجهات المختصة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، تجديد حبس شاب ووالده 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل جارهما خلال مشاجرة بينهما في كفر البلاسي التابعة لدائرة مركز فاقوس.

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا بحدوث مشادة كلامية بين شابين بكفر البلاسي، وتطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحدهما بطعن الآخر، ما أدى لوفاته.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة فاقوس لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة، للوقوف على كل ملابسات الواقعة وتفاصيلها.

مشاجرة بسبب مشادة كلامية

وكشفت التحقيقات وقوع المشاجرة بسبب مشادة كلامية بدأت بين الطرفين، حيث كان المجني عليه يقود دراجة نارية، وأثناء سيره في الشارع كاد أن يصطدم بالمتهم دون أن يقصد، فوقعت بينهما مشادة كلامية وملاسنة تطورت إلى مشاجرة، بين المجني عليه والمتهم ووالده واستخدم المتهم خلالها المتهم سلاحا أبيض «سكين» وأصاب المجني بطعنة نافذة، ما أدى لوفاته متأثرا بإصابته.

التصريح بدفن الجثة

ونُقلت الجثة إلى مستشفى فاقوس المركزي، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، والتي قررت تحويله إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة، وبيان ما بها من إصابات، وإعداد تقرير مفصل عن الحالة وسبب الوفاة، كما أصدرت قرارا في وقت سابق بالتصريح بالدفن.

ضبط المتهم بقتل الشاب خلال المشاجرة

وفي وقت لاحق تمكن ضباط مباحث قسم شرطة فاقوس من ضبط المتهم ووالده واصطحابهما لديوان مركز شرطة فاقوس لإجراء التحقيقات اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمين إلى جهات الاختصاص التي تولت التحقيق، والتي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على كافة ظروفها وملابساتها كما قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم التجديد لهما 15 يوما .