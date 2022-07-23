قعد 5 ساعات تحت المياه.. تفاصيل غرق «عبدالله» في حمام سباحة بالمعصرة

شهد أحد مراكز الشباب بمنطقة المعصرة جنوب القاهرة، واقعة مأساوية بعدما تعرض أحد الشباب للغرق بحمام السباحة الخاص بالنادي، بعد 22 يومًا من تشغيله، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، فيما ألقت مباحث قسم شرطة المعصرة القبض على مسؤول النادي الرياضي بعد هذه الواقعة.

القبض على مسؤول النادي

تفاصيل الواقعة المؤلمة، بدأت بورود بلاغ لقسم شرطة المعصرة، من مسؤول أحد الأندية بدائرة القسم، مفاده تعرض الشاب عبد الله سيد توفيق، يبلغ من العمر 17 عامًا، للغرق أثناء السباحة بحمام السباحة الخاص بالنادي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وأمكن انتشال جثمان الضحية، وتمكنت قوات الأمن من القبض على مسؤول النادي، للتحقيق معه بشأن الواقعة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات الآن داخل مقر محكمة حلوان الجزئية، ولم يصدر أي قرار من قبل جهات التحقيق بشأن هذه الواقعة حتى الآن.

قعد 5 ساعات تحت المياه

«الوطن» تواصلت مع أحد شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة، حيث روى أن حمام السباحة لم يمر على تشغيله سوى 22 يومًا ولم يكتشف غرق الشاب إلا بعد منتصف الليل، وأن الشاب المتوفى كان متواجدًا مع أسرته داخل النادي، وتعرض للغرق في أواخر الليل من الساعة 8.5 مساء إلى أن تم اكتشاف الجثة عن طريق الأنوار المحيطة بحمام السباحة بعد 5 ساعات.

إغلاق حمام السباحة ووقف النشاط لحين انتهاء التحقيقات

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن بعد غرق الشاب والواقعة التي أحدثت ضجة داخل النادي، أعلن مسؤولو مركز الشباب عن إغلاق حمام السباحة ووقف النشاط لحين انتهاء التحقيقات، إذ وجد الشاب غارقا بعد الساعة 12 مساء، في حين أن وقت تشغيل حمام السباحة ينتهي في تمام الثامنة مساء، وحتى هذا التوقيت لم يكن الشاب متواجدًا.