سعد الدين الهلالي: أنا وجيلي عشنا ضحية فتوى حرمانية خروج المرأة للعمل

أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقة المقارن، أن خطاب المتحدثين بالخطاب الديني كان يقول إن وظيفة المرأة هي الجلوس في المنزل مستشهدًا بالآية القرآنية «وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ» فكانوا يقولون إن الأمر لنساء النبي أمر لعامة المسلمات، وبالتالي لا تعمل المرأة.

رد «الغزالي» على عمل المرأة

وأضاف سعد الدين الهلالي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الشيخ محمد الغزالي له كتاب يرد فيه على المفكر الإسلامي خالد محمد خالد عام 1951 عندما بدأ في عمل كتابه «من هنا نبدأ» فرد عليه الغزالي بكتاب «من هنا نعلم»، وقال فيه إن خروج المرأة للعمل في الدواوين الحكومية فساد وانحراف.

جيلنا عاش ضحية هذه الفتوى

وتابع: «عاش وكتب هذا الكتاب 36 سنة يروجوا لهذه المعلومة اللي أنا وجيلنا عاش ضحية هذه الفتوى بأن خروج المرأة وعملها حرام، ثم جاء الغزالي في 1986، وقال تبت إلى الله والفتوى غلط، وأنا آسف وندمت، وكل الآيات والأحاديث اللي وجهتها بأن عمل المرأة حرام هي نفسها أوجهها دلوقتي بأن عمل المرأة شرف».