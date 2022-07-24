الهلالي: خروج المرأة دون إذن وعدم خضوعها للفراش بأمر الزوج متروك للعرف

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقة المقارن، إن ولاية المرأة للإدارة والأمور العامة والقضاء ممنوعة بما فيها مجلس الدولة من الإجماعات الفقهية والفتاوي الشائعة التي انتهت صلاحيتها، فالمرأة أثبتت الآن وجودها في كل فروع القضاء بدون غضاضة.

عمل المرأة في القضاء باب مقفول

وأضاف سعد الدين الهلالي، خلال تصريحات تليفزيونية: «حضرت عدة نقاشات تكلم فيها متخصصون في 2011 و2012، وقالوا عمل المرأة في هذه الأماكن بما فيها مجلس الدولة باب مقفول».

خروج المرأة بدون إذن الزوج

وأشار إلى أنه من الإجماعات الفقهية والفتاوى الشائعة التي انتهت صلاحيتها هي خروج المرأة بدون إذن الزوج، فكانت تعتبر في الماضي جريمة الجرائم، ولكن الآن ترك الأمر للعرف، متابعا: «المرأة تعرف تتعاشر وتعيش مع زوجها، لكن الخطاب الديني زمان كله إن خروج المرأة بدون إذن تلعنها الملائكة إلى أن تعود».

خضوع المرأة للفراش بأمر زوجها

وأوضح أن خضوع المرأة للفراش بأمر الزوج ترك للعرف أيضا، وكان الخطاب الديني في الماضي يشير إلى أن الملائكة تلعن المرأة التي لا تخضع للفراش بأمر زوجها حتى تستيقظ، متابعا: «الزوجين دلوقتي بيعرفوا يدبروا أمورهم، ويجب على الفتاوى أن ترفع أيديها عن حياة الزوجين».