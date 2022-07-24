36 وفاة و20279 إصابة جديدة بكورونا في الهند

سجلت السلطات الصحية في الهند، اليوم الأحد، 20279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، و36 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 43888755 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 526033 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

الصحة الهندية: تسجيل 18143 حالة شفاء من «كورونا»

وذكرت وزارة الصحة الاتحادية بـ الهند في نشرتها اليومية، أنّ 18143 حالة تعافي سُجلت في الساعات الـ245 الماضية، ليصل مجموع حالات التعافي من كورونا إلى 43210522 حالة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، سجلت مدينة «دلهي»، 738 إصابة بالفيروس، وحالة وفاة واحدة فقط، فيما سجلت السلطات في المدينة، 575 حالة شفاء، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية.

أكثر من 60% من الأمريكيين أصيبوا بكورونا في أوقات متفرقة

وفي وقت سابق، أشارت تقديرات «مراكز مراقبة الأمراض» الأمريكية، إلى أنّ أكثر من 60% من الأمريكيين أصيبوا بفيروس كورونا في وقت ما حتى أواخر فبراير الماضي.

وقال باحثون، إنّ بعض الأشخاص أصيبوا بفيروس كورونا، لكنهم لم يكتشفوا انتقال العدوى إليهم، بسبب عدم ظهور أعراض، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الاخبارية.

وقال الباحث في علم الأوبئة، إليانور موراي، إنّه ليس ثمة ما يدل من الناحية العلمية، على تمتع بعض الأشخاص بمناعة جينية، تجعلهم في مأمن من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

بدورها، أشارت الباحثة في علم الأوبئة بجامعة إلينوي الأمريكية، كاترين والاس، إلى أنّ بعض الأشخاص الذين يصابون بالفيروس بعدما أفلتوا من «كورونا» طيلة عامين، يشعرون بنوع من الفشل أو الإحباط.

وارتفع إجمالي إصابات كورونا حول العالم، إلى 574.7 مليون حالة، منذ ظهور الفيروس في أواخر العام 2019.