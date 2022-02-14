ارتفاع إصابات «كورونا» في الهند إلى 42.6 مليون حالة و500 ألف وفاة

سجّلت السلطات الصحية في الهند، 34113 إصابة جديدة بـ«كورونا» و346 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 42665534 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 509011 حالة وفاة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز»، الهندي.

76465 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

وفي ألمانيا، سجّلت السلطات الصحية 76465 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12421126 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأشار «معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية»، في بيان صحفي، إلى تسجيل 42 وفاة جديدة، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 119977 حالة وفاة.

الصين تسجّل 26 حالة إصابة محلية بالفيروس

وفي الصين، أعلنت السلطات الصحية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 26 حالة إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أمس الأحد، فيما لم تسجل السلطات حالات وفاة جديدة متعلقة بالمرض، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

لجنة الصحة الصينية تسجل 58 حالة إصابة وافدة بـ«كورونا»

وأوضحت «لجنة الصحة الوطنية»، الصينية، في تقرير يومي، إن من بين حالات الإصابة المحلية الجديدة، تم تسجيل 18 حالة في لياونينج، و6 حالات في قوانجشي، وحالة واحدة في كل من قوانجدونج و يوننان، مشيرة إلى تسجيل 58 حالة إصابة وافدة، في 7 مناطق.