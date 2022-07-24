ارتفاع إصابات كورونا عالميا إلى 574.5 مليون حالة.. والصين: صفر وفيات

سجلت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عالميا، 574 مليونًا و547 ألفًا و238 حالة، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 6 ملايين و402 ألفًا و368 حالة وفاة، بينما تعافى 544 مليونا و209 ألفا و753 حالة، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».

ارتفاع إصابات كوريا الشمالية إلى أكثر من 4.77 مليون

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الشمالية، أكثر من 120 إصابة بـ«كورونا»، ليصل مجموع الإصابات في البلاد إلى أكثر من 4.77 مليون حالة، فيما تعاف 99.99% من الحالات، بينما يخضع ما لا يقل عن 360 آخرين للعلاج.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت البلاد، 65433 إصابة بـ«كورونا» بينها 333 حالة وافدة من الخارج، و18حالة وفاة، لتصل حصيلة الإصابات إلى 19211613 حالة، فيما ارتفع مجموع الوفيات إلى 24873 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى وجود 146 حالة حرجة.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية 87 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيسي للبلاد، بينها 26 في قانسو و 23 في قوانجشي، دون تسجيل حالات وفاة بالفيروس، لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 5226 حالة وفاة.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم الأحد، إن 123 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي، ليرتفع الإجمالي إلى 221665 حالة.

92.1 % من السكان تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات بالصين

وقال مسؤولو الصحة وخبراء بالصين، إن لقاحات «كورونا» التي تنتجها البلاد آمنة وفعالة، وقال نائب مدير «لجنة الصحة الوطنية، «تسنج ييشين» في مؤتمرً صحفي، إن 92.1% من السكان من 31 منطقة على مستوى المقاطعة، تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات، وتم تطعيم 89.7% بالكامل، وتلقى 71.7% جرعة معززة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» في نشرتها باللغة الإنجليزية.