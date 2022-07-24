«الأرصاد»: استمرار الأجواء شديدة الحرارة.. والقاهرة تسجل 36 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، إذ أنَّه من المتوقع أن تستمر الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، وتكون الأجواء رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، وتظل الأجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية.

توقعات بارتفاع نسب الرطوبة

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك» أنَّه من المتوقع ارتفاع نسب الرطوبة، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

شبورة مائية

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ الظاهرة المؤثرة على الأجواء هى الشبورة المائية التي تتكون صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، التي من المتوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 36 - 24

الإسكندرية 31 - 24

وادي النطرون 35 - 24

طنطا 36 - 24

شبين الكوم 34 - 24

دمنهور 33 - 24

بلطيم 30 - 23

مطروح 29 - 22

السلوم 30 - 33

سيوة 35 - 21

بورسعيد 31 - 24

دمياط 30 - 24

الزقازيق 34 - 24

المنصورة 33 - 25

الإسماعيلية 35 - 24

السويس 34 - 23

العريش 31 - 24

رفح 31 - 24

رأس سدر 35 - 25

نخل 33 - 20

نويبع 36 - 26

طابا 33 - 24

كاترين 32 - 18

الطور 35 - 28

شرم الشيخ 38 - 28

الغردقة 37 - 27

مرسى علم 36 - 27

الفيوم 34 - 23

بني سويف 35 - 25

المنيا 35 - 23

أسيوط 36 - 24

سوهاج 40 - 25

قنا 40 - 26

الأقصر 41 - 27

أسوان 42 - 28

إدفو 43 - 28

أبو سمبل 41 - 28

الوادي الجديد 41 - 27

شلاتين 38 - 26

أبو رماد 36 - 26

حلايب 36 -28