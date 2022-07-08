تفاصيل خطف عصابة مسلحة مسجل خطر من مقهى في دمياط

كشف قطاع الأمن العام ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص بدمياط وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة، حيث تبين أن مسجل خطر و3 من معاونيه اختطفوا أحد الأشخاص بسبب خلافات مالية، حيث اقتحموا مقهى يجلس عليها الضحية وأطلق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية.

مركز شرطة فارسكور يتلقى بلاغا بإصابة أحد الأشخاص بطلق ناري

واستقبل مركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، مُصاب بطلق ناري.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء تواجد الـمُصاب بمقهى ملك والده في المنطقة محل سكنه حضر أحد الأشخاص يقيم بمحافظة الدقهلية، وبرفقته بعض الأشخاص بحوزتهم أسلحة نارية، واختطفوا أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، حال جلوسه بذات المقهى واقتادوه داخل سيارة لوجود خلافات مالية بينهما وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء بقصد التهديد فأصابت إحداها المجني عليه عن طريق الخطأ ولاذوا بالفرار.

التعرف على هوية المتهم و4 أشخاص آخرين

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم المذكور وأربعة أشخاص آخرين، جميعهم مقيمين بمحافظة بالدقهلية.

ضبط المتهمين في الواقعة

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم بمأمورية من قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية ولدى استشعارهم بوصول القوات الأمنية قاموا بالتخلي عن المختطف بإحدى الطرق بدائرة مركز شرطة فارسكور وأمكن التوصل له وتبين إصابته بطلق ناري في القدم، وبملاحقة المتهمين أمكن ضبطهم وبحوزتهم الأسلحة والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على 3 بنادق آلية وعدد من الطلقات النارية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.