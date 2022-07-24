تجديد حبس عاملين أصابا ابنة عمهما بطلق ناري لخلافات الميراث في سوهاج

أمرت جهات التحقيق المختصة، بمركز جرجا، جنوب محافظة سوهاج، تجديد حبس عاملين، 15 يومًا احتياطيًا، على ذمة التحقيقات، إثر إطلاقهما أعيرة نارية على ابنة عمهما، ما أدى إلى إصابتها بطلق ناري في الساق اليسرى، وذلك بسبب خلافات الميراث القائمة بينهم.

إصابة ابنة العم بأعيرة نارية

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد ورود إشارة من مستشفى جرجا العام، بوصول «نعمة. ر»، 38 سنة، ربة منزل، وتقيم دائرة المركز، مصابة بطلق ناري في الساق اليسرى، وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي، لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية.

خلافات الميراث

وبالانتقال إلى محل البلاغ بدائرة مركز جرجا، وبسؤال المصابة، اتهمت كلًا من المدعو «رمضان. ع. ح»، 55 سنة، عامل، و«محمد. ع. ح» 60 سنة، عامل، ويقيمان دائرة المركز، بالتعدي عليها وإطلاق الأول عيارا من سلاح ناري كان بحوزته، ما أدى لإصابتها في الساق اليسرى، بسبب خلافات الميراث القائمة فيما بينهم.

وضُبط المتهمان والسلاح المُستخدم في الواقعة، وبسؤال الأول اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر، وتم التحفظ على المتهمين، وحُرر المحضر اللازم وتمت إحالة القضية المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة، التي قررت حبس المتهمين 4 أيام ثم التحديد لهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.