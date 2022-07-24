التضامن: 38 مليون مواطن مسجلين بقاعدة بيانات تكافل وكرامة

قال الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي وبرنامج «فرصة»، إنّ شبكة الحماية الاجتماعية تعمل على حماية الأفراد من الاضطرابات، حيث يتم العمل على تغيير توجهات الناس وتغيير مفاهيمهم، موضحا أنّ شبكة الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة» تنقسم لشقين: «تكافل» ويشمل المرأة المعيلة والأسر التي لا عائل لها، أو ذات العائد المادي الضعيف، و«كرامة» لمن يعانون من إعاقة أو من كبار السن أو الأطفال الأيتام.

وأضاف الشبراوي لـ«الوطن»، أنّ برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي يستهدف أسر تكافل القادرين على العمل، حيث يتم استهداف القادرين على العمل من مستفيدي تكافل وكرامة في برنامج فرصة.

البدء بالمرحلة الأولى تجريبيا بـ50 مليون دولار

ولفت مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي وبرنامج «فرصة»، إلى أنّه جرى البدء بالمرحلة الأولى التجريبية تحت مسمى «فرصة البنك الدولي»، والمموّلة بـ50 مليون دولار، وتعمل في 8 محافظات، موضحا أنّ العمل جار من خلال قاعدة بيانات تكافل وكرامة، سواء المقبولين أو المرفوضين، وتشمل 38 مليون مواطن.

تدريب 2500 متطوع في المحافظات المستهدفة

وأكد الشبراوي، أنّه جار إطلاق الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي «داعم»، وهي عبارة عن شبكة متطوعين شباب تهدف إلى تعزيز المشاركة في مواجهة الفقر، من خلال جذب وتدريب 2500 متطوع في المحافظات المستهدفة، وهي «القليوبية، الشرقية، بني سويف، الفيوم، أسيوط، سوهاج، المنيا، والأقصر».

وتابع مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي وبرنامج «فرصة»، أنّ هناك 5 آلاف و538 سجلوا على رابط التطوع، وانضم 1370 إلى شبكة «داعم» بعد عقد المقابلات، فيما بلغ عدد من تم تدريبهم على كتيب المتابعة وأصبحوا جاهزين للعمل 1106، وبلغ عدد الإناث 675 وعدد الذكور 431.