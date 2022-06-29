نحو الاستقلال المالي.. برنامج «فرصة» يبدأ أولى دوراته التدريبية بكفر الشيخ

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج فرصة يبدأ أولى دوراته التدريبية بقرى الجزيرة الخضراء في محافظة كفر الشيخ، لافتة إلى أنه تم تدريب 200 سيدة من مستفيدات برنامج تكافل وكرامة، ضمن مشروع جذور، بالتعاون مع «Ataa Foundation - مؤسسة عطاء»، تحقيقا لشعار برنامج فرصة، وهو الانتقال من الاتكالية الى الاستقلال المالي وتحقيق الذات.

تطوير المنتجات المصنعة من مخلفات النخيل

أوضح برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أن التدريب يهدف إلى تطوير المنتجات، التي يتم تصنيعها من مخلفات النخيل، حسب احتياجات السوق وتحقيق الاكتفاء الذاتي لأسر المستفيدات، ومساعدة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

وأشارت صفحة البرنامج، إلى أنه تم تنفيذ جلسة تحفيز لمستفيدي تكافل وكرامة بقرية شبشير الحصة بمحافظة الغربية، بمقر جمعية تنمية المجتمع، حيث يتم من خلالها التعريف بالبرنامج وأهدافه وعرض مشروع تربية نحل العسل، بالتعاون مع جمعية مربى النحل بالغربية، بحضور رئيس الوحدة الاجتماعية، كما تم عقد جلسات الدعم والتحفيز وتعديل السلوك بمحافظة الإسماعيلية بإدارة التل الكبير وحدة البعالوه، إذ بدأ اللقاء بالتعريف بالبرنامج وأهدافه، ومدى اهميته لمستفيدي تكافل وكرامة لدمجهم اقتصاديًا في المجتمع.

توفير خدمة المتابعة والإشراف على المستفيدين

ذكرت وزارة التضامن، أنه يتم توفير خدمة المتابعة والإشراف على المستفيدين أثناء تنفيذهم أنشطتهم في المجتمعات المحلية، والعمل على تطوير القدرات المؤسسية والبشرية لإدارة برامج التمكين الاقتصادي في مختلف القطاعات والشركات، كما يتم إصدار دليلا يشمل فرص التمكين الاقتصادي في مختلف المحافظات، التي تعمل فيها هذه المنظمات، لافتة إلى أن منهجية البرنامج تقوم على التعاون مع مجموعة من الشركاء من مختلف القطاعات من الوزارات والمحافظات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.